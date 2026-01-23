L’Angelini si arrende alla capolista Ravenna

L’Elettromeccanica Angelini Cesena affronta la capolista Ravenna in una sfida di B1 femminile, senza la regista Lupoli, assente per infortunio. La squadra si è arresa in tre set (25-20, 25-16, 25-21), dimostrando impegno nonostante le difficoltà. Un risultato che evidenzia le sfide del campionato e la necessità di continuità per migliorare nelle prossime occasioni.

Nulla da fare contro la capolista Ravenna: l’ Elettromeccanica Angelini Cesena, priva della regista Lupoli per un infortunio alla mano sinistra, si arrende 3-0 (25-20, 25-16, 25-21) nel campionato di B1 femminile. Il punteggio finale non rende pienamente giustizia al gioco delle bianconere che, soprattutto nel primo set, esprimono una pallavolo a tratti molto intrigante. Ravenna, però, non si scompone e si dimostra più efficace a buttare giù la palla alta. La partita. In campo a dirigere il gioco c’è dunque Signorini: nel primo set Cesena tenta la fuga con Parise (2-7), ma Ravenna difende bene e impatta (8-8); si avanza punto a punto, con Signorini che va a segno di seconda intenzione per ben due volte, fino allo strappo delle padrone di casa (19-16); Pirro riconquista la parità (19-19), poi però Ravenna mette il turbo e chiude 25-20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

