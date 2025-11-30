Arezzo la caccia al primato Bucchi rilancia la squadra tipo per riprendere il Ravenna
di Andrea Lorentini Proseguire la striscia positiva di dieci risultati utili consecutivi, conquistare la terza vittoria di fila per dare seguito al blitz di Ascoli e provare a riallungare in classifica sul Ravenna dopo che l’esclusione dal torneo del Rimini ha di fatto azzerato i tre punti di vantaggio sui romagnoli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia l’ si rituffa nel campionato ospitando la Sambenedettese. Contro la matricola marchigiana inizia la volata finale per il titolo di campione d’inverno. Al momento si profila un testa a testa con il Ravenna (che nel frattempo è tornato a +3 in classifica dopo il successo per 3-0 di ieri nell’anticipo di Pineto), anche se i giallorossi riposeranno forzatamente nell’ultima giornata dove avrebbero dovuto affrontare il Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
