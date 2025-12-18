Tra costellazioni e galassie Lia Briganti va alla ricerca dei legami familiari con la mostra Origine del Buco Bianco
Lia Briganti esplora i misteri dell'universo e i legami familiari attraverso la sua astrofotografia. Domenica 21 dicembre alle 16, nello spazio Roma42 Spazio Arte a Cesenatico, si inaugura
A Cesenatico, domenica 21 dicembre alle ore 16, nello spazio espositivo Roma42 Spazio Arte si inaugura la nuova mostra di astrofotografia di Lia Briganti sulla costellazione del Sagittario. La mostra é dedicata alla madre Clelia Elia Rossetti a 105 anni dalla nascita e al padre Edorado Mario. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
