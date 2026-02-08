L’Arezzo batte 2-0 la Pianese con due rigori, uno per tempo. La squadra di casa ottiene così la quinta vittoria nelle prime sei partite del girone di ritorno, allontanando le concorrenti Ravenna e Ascoli in classifica. La partita si decide con precisione dagli undici metri, senza grandi occasioni da entrambe le parti.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Con un gol per tempo, entrambi su rigore, l’Arezzo fa cinque vittorie nelle prime sei gare del girone di ritorno e ricaccia a -7 il Ravenna e a -10 l’Ascoli. È un Cavallino meno spettacolare, ma che bada al sodo. La Pianese non sfigura, in alcune circostanze impensierisce la truppa di Bucchi, che però continua a rivelarsi solida e impenetrabile. Venturi non subisce gol da 510 minuti, un autentico fattore in questa volata per la B, mentre gli attaccanti proseguono la propria intesa con la porta avversaria: Pattarello sale a 11 gol, Cianci lo segue a 8. Bucchi punta sulla continuità e non cambia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo-Pianese 2-0: un gol per tempo, entrambi su rigore

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese si conclude con un pareggio a zero, sotto gli occhi di appassionati e commentatori.

