Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | chiesto un rigore per fallo su Deme tanti dubbi sulla decisione dell’arbitro

La sfida tra Juventus Next Gen e Pianese si conclude con un pareggio a zero, sotto gli occhi di appassionati e commentatori. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26, è stata caratterizzata da un episodio controverso: un rigore richiesto per fallo su Deme, suscitando numerosi dubbi sulla decisione dell’arbitro.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Forte di tre risultati utili consecutivi, la Juventus Next Gen affronta un altro esame di maturità contro la Pianese di Birindelli allo stadio Moccagatta. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva per rimanere agganciati al treno playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 38? Niente rigore – Tanti dubbi sulla decisione presa, ma il sig.

