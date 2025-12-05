Portiere segna su rigore e festeggia ma non fa in tempo a rientrare | il collega avversario fa gol da centrocampo

Nel campionato boliviano il portiere Alain Baroja segna su rigore per l’Always Ready, ma subito dopo subisce un gol direttamente da centrocampo dall’Aurora. Una scena alquanto singolare che ha catturato l’attenzione di tifosi e media. 🔗 Leggi su Fanpage.it

