Aragozzini | Grillo fece un casino mi impuntai con Celentano e rifiutai i Nomadi La politica si immischia sempre a Sanremo

A Sanremo 1981, Massimo Troisi poté parlare di tutto, tranne di religione, politica, terrorismo e terremoto. La politica si mescola spesso con il festival, e anche in passato ci sono stati momenti di tensione. Aragozzini ricorda come Grillo abbia fatto un casino, mentre lui si sia impuntato con Celentano e abbia rifiutato i Nomadi. Un festival che da sempre suscita polemiche e discussioni.

Roma – Nel 1981 a Massimo Troisi fu data piena libertà di parlare di tutto a Sanremo. Tranne che di religione, politica, terrorismo, terremoto. La prese con filosofia: «Allora sto decidendo tra una poesia di Giovanni Pascoli e una di Carducci». Oggi il comico Andrea Pucci rinuncia all'Ariston dopo le minacce a lui e alla sua famiglia e la premier parla di pressione ideologica e odio inaccettabile. Fuori dalla bagarre, ma sempre sul pezzo, a 87 anni il leggendario patron Adriano Aragozzini ricorda che arte e politica non vanno d'accordo.

