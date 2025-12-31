Il messaggio di fine anno di Grillo | In politica sempre gli stessi zombie La parola giustizia agitata come una clava

Il messaggio di fine anno di Grillo riflette sulla stagnazione politica e sulla percezione di un sistema ormai privo di rinnovamento. Con un tono pacato, evidenzia come i temi fondamentali, come la giustizia, vengano spesso usati in modo superficiale, mentre si mantiene in silenzio come forma di presenza e riflessione. Un invito a pensare oltre le parole e a osservare con attenzione il contesto attuale.

" Il mio tempo non è ancora venuto, io sono postumo. Resto qui, a guardare e a pensare. in silenzio, perchè è la forma più elevata di presenza". Si conclude così un lungo e introspettivo post di Beppe Grillo, fondatore ed ex Garante del Movimento 5 stelle, estromesso dal partito un anno fa dopo la rottura con il leader Giuseppe Conte. Nel suo "messaggio di fine anno", pubblicato sui social nel pomeriggio del 31 dicembre, Grillo descrive "un Paese che si è abituato a tutto, all'ingiustizia che diventa una procedura, al dolore che diventa una pratica amministrativa e al silenzio che viene scambiato per equilibrio.

