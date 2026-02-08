Aragozzini | Grillo fece un casino mi impuntai con Celentano e rifiutai a Nomadi La politica si immischia sempre a Sanremo

A Sanremo 1981, Massimo Troisi poteva dire tutto, tranne parlare di religione, politica, terrorismo e terremoto. La gara si svolse senza grandi limitazioni, ma alcune voci famose come Aragozzini ricordano momenti di tensione e battibecchi. Aragozzini, infatti, racconta di Grillo che fece un casino e di come si impuntò con Celentano, rifiutando anche di collaborare con i Nomadi. La politica, insomma, si mescolava spesso alle serate della kermesse.

Roma – Nel 1981 a Massimo Troisi fu data piena libertà di parlare di tutto a Sanremo. Tranne che di religione, politica, terrorismo, terremoto. La prese con filosofia: «Allora sto decidendo tra una poesia di Giovanni Pascoli e una di Carducci». Oggi il comico Andrea Pucci rinuncia all'Ariston dopo le minacce a lui e alla sua famiglia e la premier parla di pressione ideologica e odio inaccettabile. Fuori dalla bagarre, ma sempre sul pezzo, a 87 anni il leggendario patron Adriano Aragozzini ricorda che arte e politica non vanno d'accordo.

