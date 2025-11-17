Prevenzione oncologica a Firenze gli screening gratuiti sui mezzi Ispro | ecco dove e come prenotare

Firenze, 17 novembre 2025 - Informazione e prevenzione. Sono due parole chiave de La Toscana delle Donne, e per questo anche quest’anno è presente a Firenze, in Piazza Duomo, il ' Villaggio della Salute', a cura di Ispro. Gli screening e le date  . Dal 17 al 21 novembre (lunedì-giovedì dalle ore 10 alle 17 e venerdì dalle ore 10 alle 14) davanti alla sede della presidenza della Regione saranno presenti due unità mobili, di Ispro Toscana e della Croce Rossa, convenzionata con Ispro, rispettivamente per attività multiscreening e per il test dell’epatite C, in linea con le campagne di prevenzione della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

