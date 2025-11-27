Violate le norme europee su ambiente e appalti | ecco perché la Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto

Ambiente, tariffe e contratto: i tre scogli su cui al momento appare arenato il progetto del Ponte sullo Stretto, dopo che la Corte dei Conti ha reso noto le motivazioni della bocciatura, il mese scorso, della delibera Cipess sull'opera tra Calabria e Sicilia. Una bocciatura che mette in discussione il provvedimento su diversi livelli: dalla violazione della direttiva Habitat alle norme europee sugli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Violate le norme europee su ambiente e appalti: ecco perché la Corte dei conti ha bocciato il Ponte sullo Stretto

