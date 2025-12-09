Castel Volturno indagato il sindaco Marrandino | mazzetta da 500 euro per un incarico

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno (Caserta), avrebbe ricevuto 560 euro dall'imprenditore Daniele Di Caprio per affidargli un incarico; i due sono indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

