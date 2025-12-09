Castel Volturno indagato il sindaco Marrandino | mazzetta da 500 euro per un incarico
Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno (Caserta), avrebbe ricevuto 560 euro dall'imprenditore Daniele Di Caprio per affidargli un incarico; i due sono indagati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aggiornamento Meret, arrivano grandi novità da Castel Volturno: le sue condizioni
Castel Volturno, sub di 66 anni disperso a Baia Verde: ricerche in corso da ieri
Il sub Giuseppe Izzo disperso in mare a Castel Volturno: ricerche in corso
