Castel Volturno perquisizione in casa del sindaco Marrandino | è indagato per corruzione
La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine per presunta corruzione che coinvolge il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, e il professionista Daniele Di Caprio. Ad anticiparlo è l’Ansa. Secondo l’ipotesi accusatoria, Marrandino avrebbe ricevuto somme di denaro – tra cui una presunta mazzetta da 500 euro – in cambio dell’assegnazione di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Castel Volturno, perquisite casa e ufficio del sindaco - Operazione dei carabinieri nei confronti del primo cittadino Pasquale Marradino e di un tecnico comunale. Scrive rainews.it