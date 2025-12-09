Castel Volturno perquisizione in casa del sindaco Marrandino | è indagato per corruzione

Teleclubitalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine per presunta corruzione che coinvolge il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, e il professionista Daniele Di Caprio. Ad anticiparlo è l’Ansa. Secondo l’ipotesi accusatoria, Marrandino avrebbe ricevuto somme di denaro – tra cui una presunta mazzetta da 500 euro – in cambio dell’assegnazione di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

castel volturno perquisizione in casa del sindaco marrandino 232 indagato per corruzione

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, perquisizione in casa del sindaco Marrandino: è indagato per corruzione

Contenuti che potrebbero interessarti

castel volturno perquisizione casaCastel Volturno, perquisite casa e ufficio del sindaco - Operazione dei carabinieri nei confronti del primo cittadino Pasquale Marradino e di un tecnico comunale. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Castel Volturno Perquisizione Casa