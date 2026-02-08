Antonio Medugno torna a parlare del caso Signorini-Corona, nato con Falsissimo – Il Prezzo del Successo. Questa volta, l’influencer ha rilasciato nuove dichiarazioni che riaccendono le polemiche. Medugno si è detto sorpreso dalla vicenda e ha spiegato di aver semplicemente raccontato i fatti come li ha visti, senza voler creare tensioni. La sua posizione genera discussioni tra chi lo difende e chi invece critica la sua versione. La vicenda continua a tenere banco nelle cronache di gossip e social network.

Antonio Medugno torna al centro dell’attenzione per nuove parole sul caso Signorini-Corona nato con Falsissimo – Il Prezzo del Successo. Dopo settimane di polemiche e commenti durissimi, l’ex gieffino ha raccontato come avrebbe vissuto il post puntata, tra pressioni pubbliche e ricadute concrete sul lavoro. Nel suo sfogo ribadisce un concetto delicato che tira in ballo anche i suoi familiari e le altre vittime del “sistema”. Perchè Fabrizio Corona e Falsissimo sono stati oscurati sui social Esplode il caso Signorini sui social. Il racconto di Antonio Medugno riparte dal 15 dicembre 2025, quando Fabrizio Corona ha pubblicato Falsissimo – Il Prezzo del Successo con accuse pesantissime contro Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Antonio Medugno fa nuove dichiarazioni sul caso Signorini-Corona

Approfondimenti su Antonio Medugno

Antonio Medugno è stato ascoltato in Procura come testimone e parte offesa nel procedimento che riguarda Alfonso Signorini.

Antonio Medugno Caso Signorini-Corona (Esclusiva Freskoni)

Ultime notizie su Antonio Medugno

