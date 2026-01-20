Caso Signorini Antonio Medugno in Procura | le nuove dichiarazioni

Antonio Medugno è stato ascoltato in Procura come testimone e parte offesa nel procedimento che riguarda Alfonso Signorini. Le sue dichiarazioni forniscono ulteriori dettagli sulla vicenda e contribuiscono a chiarire gli aspetti principali dell’indagine. La posizione di Medugno è stata depositata alle autorità competenti, che continuano a svolgere le verifiche necessarie per fare luce sui fatti.

Antonio Medugno è stato sentito in Procura come testimone e parte offesa della vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. L’ex concorrente del reality ha ribadito la sua versione dei fatti davanti ai magistrati e ha chiesto di andare avanti con l’iter. Nel frattempo intorno al dossier si moltiplicano voci e anticipazioni che alimentano il dibattito pubblico. In parallelo, anche Fabrizio Corona insiste sull’esistenza di nuovi sviluppi, ma la linea di Medugno resta prudente. Grave perdita per la maestra Alessandro Celentano Antonio Medugno in Procura: audizione da teste. Nella giornata di oggi, Antonio Medugno è stato ascoltato come teste e parte offesa nell’ambito del Caso Signorini. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

In Tribunale a Milano, Antonio Medugno è stato ascoltato come testimone nel procedimento relativo a Alfonso Signorini.

Attualmente si svolge presso la procura di Milano l'audizione di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

