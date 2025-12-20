Dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona alle parole di Antonio Medugno, passando per smentite e azioni legali: tutti i fatti, le versioni e i punti ancora oscuri della vicenda che coinvolge Alfonso Signorini. Il mondo del gossip e della televisione italiana è attraversato da un nuovo terremoto mediatico dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo che nella prossima puntata intervisterà Antonio Medugno. Al centro delle accuse c'è Alfonso Signorini, storico conduttore del Grande Fratello Vip e direttore editoriale di Chi, chiamato in causa per il presunto modo in cui sarebbero stati gestiti i casting del reality. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno sul Caso Signorini: "Ha subito violenza sessuale, molestie e abusi"

Leggi anche: Le accuse di Antonio Medugno a Signorini nel nuovo video di Corona: “Vittima di molestie e violenza sessuale”

Leggi anche: Fabrizio Corona svela il Sistema Signorini: “C’è un prezzo per entrare al Grande Fratello”. E cita Antonio Medugno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Antonio Medugno citato da Fabrizio Corona nel caso Signorini, la risposta a Notizie sui compromessi; Signorini gli mandò una foto dalla Spa: l'ex manager di Medugno conferma la versione di Fabrizio Corona; Le accuse di Antonio Medugno a Signorini nel nuovo video di Corona: “Vittima di molestie e violenza sessuale”; Chi è Antonio Medugno, l’uomo nell’ombra del ‘Signorini gate’: modello tra TikTok e tv, la fidanzata Federica Balzano.

Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno sul Caso Signorini: "Ha subito violenza sessuale, molestie e abusi" - Dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona alle parole di Antonio Medugno, passando per smentite e azioni legali: tutti i fatti, le versioni e i punti ancora oscuri della vicenda che coinvolge Alfonso Sig ... movieplayer.it