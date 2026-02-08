Mentre il mondo applaude alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, alcuni antagonisti anti-Olimpiadi cercano di disturbare. Screditano l'Italia, dice La Russa, mentre Crosetto aggiunge che certi giudici li difendono. Nel frattempo, delinquenti e violenti tentano di sabotare linee ferroviarie e provocano disordini nelle strade.

"Mentre il mondo rende ancora omaggio all'Italia per la bellissima cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, delinquenti e violenti provano a sabotare linee ferroviarie e scendono in piazza per creare disordini. È totale e ferma la mia condanna per queste azioni che mirano a screditare la Nazione e a portare il Paese nel caos". Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. Il governo vuole "evitare che i servitori dello Stato siano presi a calci un giorno dai manifestanti e poi dallo stato (scritto in minuscolo apposta) stesso nelle settimane successive", interviene il ministro della Difesa Guido Crosetto con un post su X in cui commenta le polemiche politiche sul pacchetto sicurezza e allude alle recenti decisioni dei giudici sui responsabili di violenza in piazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Antagonisti anti-Olimpiadi, La Russa: "Screditano l'Italia". Crosetto: "E certi giudici li difendono"

Nel suo intervento, Meloni critica alcune decisioni giudiziarie che, a suo avviso, ostacolano la tutela della sicurezza nazionale.

Si torna a parlare di tensioni tra Russia e Ue, questa volta con un fronte che va oltre le parole.

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026, faro del Viminale sui cortei antagonisti e anti-Ice. Quattro giorni di massima allerta; Milano, scontri tra antagonisti e polizia a Corvetto: la polizia risponde con cariche e idranti. Fermate 6 persone; Milano, manifestazione contro le Olimpiadi: 5mila in corteo, fuochi d’artificio e cariche; Presidio anti Olimpiadi a due passi da San Siro. Ed è solo il preludio: sabato pomeriggio il corteo nazionale.

Scontri al corteo anti-Olimpiadi, Meloni: Sono bande di delinquenti nemici dell'ItaliaMigliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, ... iltempo.it

Di @giampaolomannu | Corteo di antagonisti e centri sociali, con molte sigle comuniste, contro le #Olimpiadi #MilanoCortina. Polizia risponde con lacrimogeni e idranti facebook