L' attacco di Meloni | Con certi giudici diventa difficile difendere l' Italia
Nel suo intervento, Meloni critica alcune decisioni giudiziarie che, a suo avviso, ostacolano la tutela della sicurezza nazionale. La premier evidenzia le difficoltà nel garantire gli interessi degli italiani, sottolineando la tensione tra le iniziative governative e le sentenze di alcuni giudici. La questione apre un dibattito sulla relazione tra politica e giustizia in Italia.
"Come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?". È l'amaro sfogo che la premier Giorgia Meloni lancia sui social dopo la decisione della Corte d'Appello di Torino di far uscire Mohamad Shahin dal Cpr di Caltanissetta. Per i giudici torinesi l'imam di San Salvario non è pericoloso. Eppure la figura dell'egiziano (da 21 anni in Italia) è controversa e da tempo sui suoi interventi pubblici è forte lo scontro politico. Sulla testa di Shahin continua ora a pendere un decreto di espulsione del Viminale. Ilgiornale.it
