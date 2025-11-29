Laveno Mombello (Varese) – Un grosso incendio ha richiesto l’intervento in forze dei vigili del fuoco a Laveno Mombello, sponda lombarda del lago Maggiore, in provincia di Varese. Le fiamme sono divampate all’interno di un grande negozio di via XXV Aprile per cause ancora in corso di accertamento. Due autopompe, due fuoristrada antincendio, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile: questi i mezzi inviati dai pompieri ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, con il rinforzo di alcuni mezzi inviati da Milano. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laveno Mombello, incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile