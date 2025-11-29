Laveno Mombello incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile
Laveno Mombello (Varese) – Un grosso incendio ha richiesto l’intervento in forze dei vigili del fuoco a Laveno Mombello, sponda lombarda del lago Maggiore, in provincia di Varese. Le fiamme sono divampate all’interno di un grande negozio di via XXV Aprile per cause ancora in corso di accertamento. Due autopompe, due fuoristrada antincendio, due autobotti, un'autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile: questi i mezzi inviati dai pompieri ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, con il rinforzo di alcuni mezzi inviati da Milano. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Pro Loco Laveno Mombello Cerro, con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, presenta il tradizionale "Concerto dell'Epifania". Martedì 6 gennaio 2026, alle 15:30 presso la Chiesa dei "Santi Filippo e Giacomo" si esibiranno il Coro Nives ed il Cor - facebook.com Vai su Facebook
Laveno Mombello, incendio devasta un grande negozio in via XXV Aprile - Laveno Mombello (Varese) – Un grosso incendio ha richiesto l’intervento in forze dei vigili del fuoco a Laveno Mombello, sponda lombarda del lago Maggiore, in provincia di Varese. Segnala ilgiorno.it
Grosso incendio a Laveno Mombello, sul posto vigili del fuoco e ambulanze - Le fiamme si sarebbero propagate in un esercizio commerciale di via XXV Aprile attorno alle 12. Riporta varesenoi.it