Andrea Pucci rinuncia a Sanremo | Minacce alla mia famiglia Il termine fascista non dovrebbe esistere più

Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo dopo le polemiche e le minacce rivolte alla sua famiglia. L’attore e comico ha spiegato di aver scelto di ritirarsi per proteggere i suoi cari, sottolineando che il termine fascista non dovrebbe più esistere. La sua decisione arriva a pochi giorni dall’annuncio della partecipazione come co-conduttore della terza serata, che aveva già scatenato reazioni contrastanti.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant'altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!", dice, parlando di «onda mediatica negativa» che altera «il patto fondamentale» con il pubblico. Sanremo 2026, nuovo annuncio di Carlo Conti: «Lillo e Andrea Pucci co-conduttori. Le donne? Arrivano la prossima settimana» Di qui la scelta del «passo indietro», ringraziando Carlo Conti e la Rai. «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più", afferma. 🔗 Leggi su Leggo.it

