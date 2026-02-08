Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche | solidarietà della Meloni e della destra

Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. La sua scelta arriva dopo le forti polemiche scatenate dalla sua partecipazione come co-conduttore alla terza serata. La decisione ha diviso il mondo politico, con la solidarietà della Meloni e di altri esponenti di destra. Pucci ha preferito fare un passo indietro per evitare ulteriori tensioni.

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione come co-conduttore alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, a causa delle pesanti polemiche scatenate dalla sua presenza. In una nota ufficiale inviata all'ANSA, il comico ha spiegato che la sua carriera, lunga 35 anni, è sempre stata dedicata a far ridere la gente, mettendo in scena usi e costumi del suo Paese. Tuttavia, ha aggiunto di essere stato travolto da un'ondata mediatica negativa, fatta di insulti, minacce e attacchi contro di lui e la sua famiglia.

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo.

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

