Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche | solidarietà della Meloni e della destra

Da lawebstar.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Pucci ha deciso di non salire sul palco del Festival di Sanremo 2026. La sua scelta arriva dopo le forti polemiche scatenate dalla sua partecipazione come co-conduttore alla terza serata. La decisione ha diviso il mondo politico, con la solidarietà della Meloni e di altri esponenti di destra. Pucci ha preferito fare un passo indietro per evitare ulteriori tensioni.

Mario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla sua partecipazione come co-conduttore alla terza serata del Festival di Sanremo 2026, a causa delle pesanti polemiche scatenate dalla sua presenza. In una nota ufficiale inviata all’ANSA, il comico ha spiegato che la sua carriera, lunga 35 anni, è sempre stata dedicata a far ridere la gente, mettendo in scena usi e costumi del suo Paese. Tuttavia, ha aggiunto di essere stato travolto da un’ondata mediatica negativa, fatta di insulti, minacce e attacchi contro di lui e la sua famiglia. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Sanremo, Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia dopo le polemiche

Andrea Pucci ha deciso di lasciare il palco di Sanremo.

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo e parla di "deriva illiberale della sinistra"

Giorgia Meloni si schiera in difesa di Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo.

