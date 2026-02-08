Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026. Dopo le polemiche e gli insulti ricevuti, l’attore ha spiegato di aver preferito fare un passo indietro. La sua ospitata, annunciata da Carlo Conti, è stata cancellata. Pucci ha commentato che il termine “fascista” non dovrebbe più esistere e ha scelto di evitare ulteriori polemiche.

Alla fine Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla sua ospitata al Festival di Sanremo 2026, annunciata nei giorni scorsi da Carlo Conti. L’annuncio della sua presenza come co-conduttore della terza serata aveva scatenato le polemiche, in particolare sui social. “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”, ha scritto il comico in una nota annunciando il suo passo indietro. “Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni. Da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio Paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell’uomo e della donna. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: “Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più”

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci ha deciso di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026.

Dopo le polemiche, Andrea Pucci ha deciso di lasciare Sanremo 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Andrea Pucci co-conduttore a Sanremo, i social in rivolta: Fascista, razzista e omofobo; Pucci rinuncia a Sanremo: Il termine fascista non dovrebbe esistere, non odio nessuno; Sanremo, Pd all’attacco su Pucci: È un fascista e un omofobo, la Rai chiarisca subito; E a Sanremo arriva Pucci, il re Mida della destra.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Contro di me insulti e minacce, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, deriva illiber...AGI - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di Carlo Conti sulla presenza del comico milanese come co-conduttore della terza serata del Festival. Il cabar ... msn.com

Andrea Pucci lascia Sanremo 2026 dopo le polemiche: cosa è successo facebook

Sono sconcertata di fronte alla quantità di insulti, minacce e offese ricevute da Andrea #Pucci e dalla sua famiglia negli ultimi giorni. La sua colpa Essere stato scelto come co-conduttore per una serata al festival di #Sanremo. Il Partito Democratico, giorn x.com