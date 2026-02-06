Carlo Conti annuncia Andrea Pucci a Sanremo ma è bufera

Questa mattina, il festival di Sanremo è già sotto i riflettori. Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come ospite, ma subito scoppia una bufera. La notizia divide il pubblico e sui social si alza il polverone. Intanto, i preparativi per la kermesse continuano, con l’attenzione puntata sull’evento che si avvicina sempre di più.

Una di quelle «tranquille» mattine pre- Sanremo con l’attesa del nuovo, ennesimo annuncio da parte del direttore artistico del festival. «Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! E non finisce qui.La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026!», annuncia in un video di buon mattino Carlo Conti, sereno e compiaciuto, non immaginando (o forse sì?) la bufera che sarebbe montata sui social nel corso della giornata, fino ad arrivare al Pd che in Vigilanza chiede spiegazioni sulla scelta del comico, noto per i suoi monologhi molto poco politicamente corretti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com