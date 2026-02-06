Carlo Conti annuncia Andrea Pucci a Sanremo ma è bufera
Questa mattina, il festival di Sanremo è già sotto i riflettori. Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come ospite, ma subito scoppia una bufera. La notizia divide il pubblico e sui social si alza il polverone. Intanto, i preparativi per la kermesse continuano, con l’attenzione puntata sull’evento che si avvicina sempre di più.
Una di quelle «tranquille» mattine pre- Sanremo con l’attesa del nuovo, ennesimo annuncio da parte del direttore artistico del festival. «Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! E non finisce qui.La prossima settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo 2026!», annuncia in un video di buon mattino Carlo Conti, sereno e compiaciuto, non immaginando (o forse sì?) la bufera che sarebbe montata sui social nel corso della giornata, fino ad arrivare al Pd che in Vigilanza chiede spiegazioni sulla scelta del comico, noto per i suoi monologhi molto poco politicamente corretti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Andrea Pucci come co-conduttore
Carlo Conti ha annunciato ufficialmente Andrea Pucci come co-conduttore del Festival di Sanremo 2026.
Carlo Conti annuncia con una telefonata che Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori per una serata a Sanremo 2026. Il video di Amica.it
Carlo Conti ha chiamato Lillo e Andrea Pucci per annunciare che saranno loro i co-conduttori di una serata al Festival di Sanremo 2026.
Carlo Conti annuncia Andrea Pucci a Sanremo, ma è buferaUna di quelle «tranquille» mattine pre-Sanremo con l’attesa del nuovo, ennesimo annuncio da parte del direttore artistico del festival. «Bene, bene, bene! Lillo mercoledì 25 e Andrea Pucci giovedì 26! msn.com
Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori al Festival di Sanremo 2026: l’annuncio di Carlo ContiCarlo Conti annuncia Lillo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026. I due comici debutteranno sul palco dell’Ariston rispettivamente mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio. Leggi le notizie prim ... fanpage.it
Carlo Conti ha annunciato con un video su Instagram che Lillo Petrolo e Andrea Pucci saranno co-conduttori di Sanremo 2026, affiancando lui e Laura Pausini facebook
Strana scelta quella di Carlo Conti: chiamare un comico che ha fondato sulle battute sessite, omofobe, razziste e soprattutto volgari il suo intero repertorio. In un festival che deve unire, va in scena chi dell'inclusione non sa che farsene x.com
