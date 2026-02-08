Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. Dopo aver ricevuto l’offerta da Carlo Conti, ha scelto di rinunciare, forse per le tensioni cresciute sui social e nella politica. La sua decisione arriva in un momento in cui l’odio rosso sembra prevalere, influenzando anche le scelte del mondo dello spettacolo.

Alla fine vince l'odio rosso, sui social e nella politica. Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo, che gli era stata offerta pochi giorni fa dal padrone di casa e direttore artistico Carlo Conti. Una scelta, quella del comico considerato "di destra", che aveva scatenato violentissimi commenti dai partiti delle opposizioni, Pd in testa, che hanno cominciato a bombardare sul governo, su Giorgia Meloni e sulla Rai, o meglio, la supposta TeleMeloni. Senza contare, poi, gli insulti e le accuse di "fascismo" piovute sul conto di Pucci, rivelatosi al grande pubblico dal palco televisivo di Colorado Cafè. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: trionfa l'odio rosso

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare più a Sanremo 2026.

Andrea Pucci abbandona il Festival di Sanremo 2026 dopo aver ricevuto insulti e minacce alla sua famiglia.

Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione dopo le polemiche: Gli insulti sono inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe esistereIl comico rinuncia alla co-conduzione del Festival dopo le polemiche: Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più ... ilfattoquotidiano.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Sono sconcertata di fronte alla quantità di insulti, minacce e offese ricevute da Andrea #Pucci e dalla sua famiglia negli ultimi giorni. La sua colpa Essere stato scelto come co-conduttore per una serata al festival di #Sanremo. Il Partito Democratico, giorn x.com

