Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026. Il comico milanese ha annunciato di aver rinunciato spontaneamente, dopo aver ricevuto numerosi insulti alla sua famiglia. La sua presenza come co-conduttore alla terza serata del Festival aveva suscitato molte polemiche, e alla fine ha preferito fare un passo indietro piuttosto che affrontare ulteriori attacchi.

Alla fine Andrea Pucci non salirà sul palco dell'Ariston giovedì 26 febbraio: il comico milanese ha deciso spontaneamente di rinunciare alla co-conduzione del Festival dopo essere stato investito da numerose polemiche Il comico Andrea Pucci ha annunciato la rinuncia a Sanremo 2026 dopo le polemiche seguite alla notizia della sua presenza come co-conduttore della terza serata del Festival. L'ultima presa di posizione, in questa direzione, era arrivata proprio ieri attraverso una nota stampa del Codacons. Le polemiche esplose dopo l'annuncio di Andrea Pucci a Sanremo Nei giorni successivi all'annuncio, il comico è stato travolto da una forte ondata di critiche e attacchi personali, che, a suo dire, hanno coinvolto anche la sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andrea Pucci non andrà a Sanremo 2026: "Inaccettabili insulti alla mia famiglia"

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026.

Andrea Pucci abbandona il Festival di Sanremo 2026 dopo aver ricevuto insulti e minacce alla sua famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sanremo, Giorgia Meloni esprime solidarietà a Pucci: «Deriva illiberale spaventosa della sinistra»

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgarità; Tony Pitony, Pucci, gli incel e la polemica perfetta; Sanremo 2026, Carlo Conti: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori. Le donne? Arrivano la prossima settimana; Affari Tuoi, stasera niente puntata: ecco perché Stefano De Martino non va in onda.

Andrea Pucci non andrà a Sanremo 2026: Inaccettabili insulti alla mia famigliaAlla fine Andrea Pucci non salirà sul palco dell'Ariston giovedì 26 febbraio: il comico milanese ha deciso spontaneamente di rinunciare alla co-conduzione del Festival dopo essere stato investito da n ... movieplayer.it

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: «Il termine fascista non dovrebbe esistere più»Il comico annuncia il ritiro dalla co-conduzione della terza serata del Festival dopo l'ondata di polemiche e le accuse di omofobia ... vanityfair.it

Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso. facebook

"Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui". Scrive la premier Giorgia Meloni in un post in difesa di Andrea Pucci, dopo la decisione di rinu x.com