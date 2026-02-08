Andrea Pucci si ritira dal Festival di Sanremo 2026. Il comico milanese, scelto da Carlo Conti come co-conduttore, ha deciso di lasciare l’evento dopo aver ricevuto insulti pesanti alla sua famiglia. La decisione arriva poche settimane prima dell’inizio del festival, lasciando tutti sorpresi.

Il Festival di Sanremo 2026 perde uno dei suoi protagonisti prima ancora di iniziare. Andrea Pucci, il comico milanese scelto da Carlo Conti per affiancarlo sul palco dell’Ariston, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo giorni di durissime contestazioni online e politiche. Al centro della bufera ci sono alcuni sketch del passato, giudicati da molti utenti e da diversi esponenti politici come omofobi, sessisti e razzisti. In particolare, è tornata a galla una vecchia battuta del 2022 rivolta a Tommaso Zorzi che aveva già sollevato un polverone mediatico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sanremo 2026, dietrofront clamoroso, Pucci rinuncia: “Insulti inaccettabili alla mia famiglia”

