Ancora eccesso di alcolici | 4 interventi dell' ambulanza in poche ore

Nelle ultime ore, i soccorritori del 118 sono intervenuti quattro volte tra Lecco e dintorni per aiutare persone troppo ubriache. Tutti gli interventi sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la notte di sabato e domenica. La zona sta vivendo ancora problemi legati all’eccesso di alcol, con cittadini che finiscono in difficoltà e richiedono assistenza immediata.

Nuovi interventi dei soccorsi tra Lecco e provincia per prestare aiuto a persone ubriache. Quattro infatti gli episodi di intossicazione etilica che hanno richiesto l'intervento del 118 nelle scorse ore, tra il tardo pomeriggio e la notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. Due trentenni in.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lecco Provincia Cinzia Pison muore a 56 anni. Il malore in casa, l'ambulanza chiamata dai figli e la morte poche ore dopo: disposta l'autopsia sulla maestra Tentato furto in pieno centro e rissa con coltello in un locale a Piacenza, due interventi in poche ore Questa mattina a Piacenza, la polizia è intervenuta due volte nello stesso giorno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lecco Provincia Argomenti discussi: Ancora eccesso di alcolici: 4 interventi dell'ambulanza in poche ore; I vigneti californiani rimuovono 38.000 acri mentre l'industria del vino affronta una crisi sempre più profonda; La donna più anziana della Spagna, 112 anni, attribuisce la longevità a un bicchiere di vino al giorno. In nome della prevenzione, si rischia di incentivare l’eccesso. È questa la contraddizione che riemerge oggi, mentre carburanti, tabacco e alcolici tornano al centro delle scelte fiscali: non si sta solo tassando un bene, si sta alterando il mercato che lo regola. di facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.