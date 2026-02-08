Ancora eccesso di alcolici | 4 interventi dell' ambulanza in poche ore

Nelle ultime ore, i soccorritori del 118 sono intervenuti quattro volte tra Lecco e dintorni per aiutare persone troppo ubriache. Tutti gli interventi sono avvenuti tra il tardo pomeriggio e la notte di sabato e domenica. La zona sta vivendo ancora problemi legati all’eccesso di alcol, con cittadini che finiscono in difficoltà e richiedono assistenza immediata.

Nuovi interventi dei soccorsi tra Lecco e provincia per prestare aiuto a persone ubriache. Quattro infatti gli episodi di intossicazione etilica che hanno richiesto l'intervento del 118 nelle scorse ore, tra il tardo pomeriggio e la notte tra sabato 7 e domenica 8 febbraio. Due trentenni in.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

