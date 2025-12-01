Cinzia Pison muore a 56 anni Il malore in casa l' ambulanza chiamata dai figli e la morte poche ore dopo | disposta l' autopsia sulla maestra
BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Si è spento a soli 56 anni il dolce sorriso della maestra Cinzia. Tutti a Lentiai la conoscevano così, perchè Cinzia Pison ha dedicato tutta la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
