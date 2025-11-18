Ancona Women tornata di impegni ' a tutto derby' Straripante la prima squadra | 17 gol alla Recanatese
ANCONA – Fine settimana all’insegna delle sfide “Made in Marche” per le formazioni dell’Ancona Women, che terminano la tornata di incontri facendo segnalare una vittoria record nel campionato di eccellenza. Nel massimo torneo regionale femminile, le ragazze di mister Modesti si impongono nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? I risultati del weekend Leggi il resoconto completo: https://anconarespect.it/i-risultati-di-tutte-le-nostre-formazioni-week3nov25/ #anconawomen #chebelloé - facebook.com Vai su Facebook