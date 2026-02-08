Ancona trionfa a Recanatese 4-2 | doppietta Pecci e vetta consolidata nel girone D Omaggio toccante a Ruspantini

L’Ancona ha vinto 4-2 a Recanatese, un risultato che non si vedeva da anni. Pecci segna due volte e porta la squadra in testa nel girone D. La partita si è giocata allo stadio Nicola Tubaldi e ha anche avuto un momento di commozione con un omaggio a Ruspantini.

L’Ancona ha sfatato un tabù che durava da anni, conquistando una vittoria esterna per 4-2 contro la Recanatese in una partita ricca di emozioni e significati, disputata allo stadio Nicola Tubaldi. Il match, valido per il campionato di Serie D, ha visto i dorici imporsi grazie a un primo tempo travolgente, segnato da una doppietta di Pecci e dai gol di Cericola e Kouko, ribaltando un pronostico che vedeva la Recanatese come avversario ostico nel proprio fortino. La vittoria permette all’Ancona di consolidare la propria posizione in vetta alla classifica, mentre la Recanatese resta impantanata nelle zone basse, a rischio playout.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ancona Recanatese Roma Femminile, in Serie A torna il sorriso: Ternata battuta e vetta consolidata Dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea in Women’s Champions League, la Roma Femminile ha rialzato immediatamente la testa in Serie A, consolidando la vetta della classifica e ritrovando il sorriso. Ancona-Recanatese: sfida al vertice nel derby, i biancorossi cercano la sesta vittoria e allungano sulla Teramo. Questa sera l’Ancona scende in campo contro la Recanatese al Tubaldi, in un match che può decidere molto in chiave classifica. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ancona Recanatese Argomenti discussi: RECANATESE. Pagliari presenta il derby con l'Ancona; RECANATESE. Pagliari presenta il derby con l'Ancona. Recanatese-Ancona: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Recanatese-Ancona di Domenica 8 febbraio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Ancona si prende il derby a suon di retiSERIE D - I dorici battono la Recanatese per 4-2 La Recanatese sceglie di giocarsi la partita a viso aperto, l’Ancona, straordinariamente micidiale, la punisce colpendo scientificamente nei punti debo ... youtvrs.it Il primo episodio si è verificato sulla linea Ancona-Rimini, nei pressi di Pesaro, dove un incendio di natura dolosa ha distrutto una cabina tecnica fondamentale per la movimentazione degli scambi facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.