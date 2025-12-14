Roma Femminile in Serie A torna il sorriso | Ternata battuta e vetta consolidata

Dopo la pesante sconfitta contro il Chelsea in Women’s Champions League, la Roma Femminile ha rialzato immediatamente la testa in Serie A, consolidando la vetta della classifica e ritrovando il sorriso. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, tornando a dimostrare il proprio valore nel campionato nazionale.

Il pesante 6-0 subito dal Chelsea in Women’s Champions League avrebbe potuto lasciare qualche scoria nella mente della Roma Femminile, che però in campionato ha risposto immediatamente presente. Le giallorosse si sono lasciate alle spalle la delusione europea e la conseguente eliminazione, ritrovando subito il sorriso in Serie A grazie al 2-0 rifilato alla Ternana. La rete di Dragoni e l’autogol dell’ex Corrado regalano quindi i tre punti a Rossettini, che torna immediatamente alla vittoria dopo il pareggio con la Juventus. Un risultato importante anche perché permette alla Roma Femminile di mantenere cinque lunghezze di vantaggio proprio sulle bianconere, consolidando il primo posto in classifica in quella che è stata l’ultima partita di campionato di questo 2025, che per le giallorosse si chiuderà con l’ultima gara di Champions e l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Lumezzane. Sololaroma.it

Serie A Women, Roma-Juventus 1-1. Pinto risponde a Bergamaschi: gol e highlights - Contro le giallorosse, le bianconere hanno saputo soffrire, reagire e prendersi un punto pesante, frutto ... torinotoday.it