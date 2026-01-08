Folle fuga fra le auto finisce con un incidente | in carcere il conducente

Un episodio di folle fuga tra le auto si è concluso con un incidente a Mulazzo. Fortunatamente, grazie alla pronta risposta degli agenti della polizia, la situazione non ha avuto conseguenze gravi. Il conducente coinvolto è stato arrestato e si trova ora in carcere. La vicenda sottolinea l'importanza di rispettare il codice della strada e di intervenire prontamente in situazioni di pericolo.

MULAZZO – Poteva trasformarsi in tragedia, è finita grazie al pronto intervento degli agenti della polizia. Una domenica di paura sulle strade della Lunigiana è stata disinnescata grazie al sangue freddo e alla sinergia perfetta tra gli uomini della Polstrada e dei carabinieri di Pontremoli. Tutto inizia alle 11,30 sulla A15. Una potente Bmw grigia con targa svizzera semina il panico tra gli automobilisti: sorpassi folli nei cantieri, invasioni di corsia, frontali sfiorati per un soffio. Un proiettile impazzito che esce al casello di Pontremoli e svanisce nel nulla. Ma la caccia all’uomo è già aperta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

