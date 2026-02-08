Ancona movida in crisi | studenti delusi locali storici chiusi e una sola discoteca per la città

La movida di Ancona si trova in crisi. Gli studenti sono delusi, i locali storici sono chiusi e in città c’è solo una discoteca aperta. La vita notturna, che dovrebbe animare il centro, manca completamente. La città non riesce a offrire alternative e lascia i giovani senza spazi per divertirsi.

Ancona si conferma una città inaffrontabile per chi cerca una vita notturna dinamica e variegata, un vuoto che pesa particolarmente sul mondo universitario. La constatazione, amara, emerge da un’indagine a tappeto tra gli studenti, a margine dell’Open Day alla facoltà di Ingegneria, e dipinge un quadro preoccupante per il tessuto sociale e ricreativo del capoluogo marchigiano. Se un tempo Ancona poteva vantare locali iconici, capaci di attrarre non solo residenti ma anche visitatori da altre città, oggi l’offerta si riduce drasticamente, con il Nyx Club alla Baraccola che rappresenta l’unica vera discoteca in città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ancona Movida

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ancona Movida

