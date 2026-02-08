Ancona boom di over 85 | la popolazione invecchia e il welfare comunale studia nuove strategie per il futuro

Ancona si confronta con un aumento rapido degli over 85. La città vede crescere rapidamente il numero di anziani, e il Comune sta cercando nuove strategie per rispondere alle esigenze di questa fascia di popolazione. La sfida demografica diventa sempre più urgente, e le istituzioni devono trovare modi pratici per garantire assistenza e servizi adeguati.

Ancona Invecchia: Un Allarme Demografico e la Ricerca di Risposte. Ancona si trova ad affrontare una sfida demografica di crescente complessità, segnata da un invecchiamento progressivo della popolazione che richiede un ripensamento delle politiche sociali e dei servizi offerti. Il dato più recente, relativo al 2025, rivela la presenza di ben 1.548 residenti con più di 85 anni, una cifra che sottolinea la necessità di un intervento mirato e strategico per garantire una qualità della vita adeguata a una fascia d’età sempre più ampia e bisognosa di assistenza. L’analisi, presentata durante la riunione della Consulta Anziani presieduta da Andrea Prosperi, ha acceso un dibattito sulla sostenibilità del sistema di welfare e sulla capacità della città di rispondere alle esigenze di una popolazione in rapida trasformazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

