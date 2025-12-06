Uil Abruzzo preoccupata per il rapporto Censis | La popolazione invecchia e le famiglie sono sempre più povere
Un Abruzzo dove, con evidenti differenze tra zone costiere e collinari rispetto alle aree interne, le famiglie sono più povere, il welfare fragile così come una regione dove aumentano le fragilità sociali, il sistema sanitario è in crisi così come il tessuto produttivo delle aree interne, dove la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
