Uil Abruzzo preoccupata per il rapporto Censis | La popolazione invecchia e le famiglie sono sempre più povere

Ilpescara.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Abruzzo dove, con evidenti differenze tra zone costiere e collinari rispetto alle aree interne, le famiglie sono più povere, il welfare fragile così come una regione dove aumentano le fragilità sociali, il sistema sanitario è in crisi così come il tessuto produttivo delle aree interne, dove la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

