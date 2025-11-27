Sciopero generale a Genova la piazza dei sindacati di base | Greta con i portuali per Gaza e manovra

Thunberg: “Vogliamo che le persone siano solidali con le nostre lotte”. Due cortei in città, uno nel centro e uno in mare, e tanti nomi noti a spingere la mobilitazione per la causa palestinese, contro il riarmo e la finanziaria di Meloni: Varoufakis, Ovadia, Guzzanti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sciopero generale, a Genova la piazza dei sindacati di base: Greta con i portuali per Gaza e manovra

