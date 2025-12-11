Cibo Italia l’autentica cucina dell’umanità

Cms.ilmanifesto.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia è famosa per la sua cucina ricca e tradizionale, simbolo di identità e cultura. Tuttavia, uno spreco alimentare ancora troppo diffuso mette in discussione questa ricchezza, coinvolgendo scarti di filiera e alimenti che, invece di arrivare a tavola, vengono eliminati. È importante riflettere su come ridurre gli sprechi e valorizzare ogni risorsa alimentare.

C’è uno spreco che possiamo pesare – quello che finisce nei bidoni, negli scarti di filiera, negli alimenti deperiti che non arrivano mai a tavola. Ma ce n’è un altro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

cibo italia l8217autentica cucina dell8217umanit224

© Cms.ilmanifesto.it - Cibo Italia, l’autentica cucina dell’umanità

cibo italia l8217autentica cucinaTortino Porretta, la famiglia pronta a cedere l'attività: «È stata tra le prime merendine ma siamo stanchi. Troppa burocrazia» - Il Tortino Porretta è stata una delle prime merendine italiane quando, negli anni '50 fece il suo esordio confezionato in pratiche ... Scrive msn.com

cibo italia l8217autentica cucinaNon è solo orgoglio nazionale, è una questione di filiera. La cucina italiana patrimonio dell’Unesco - La cucina italiana e la candidatura a patrimonio UNESCO: riflessioni sull'importanza dell'iniziativa e l'opinione dei grandi chef. Da italiangourmet.it