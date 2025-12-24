India | Chef sardo Roberto Zizi porta l’autentica cucina italiana a Goa
(Adnkronos) – 23 Dicembre 2025 Il St. Regis Goa Resort ha nominato il Maestro Roberto Zizi, originario della Sardegna, come nuovo Chef de Cuisine del ristorante italiano Oliveto. Chef Zizi, con una vasta esperienza internazionale, guiderà la proposta gastronomica del locale, fondendo tradizioni italiane secolari con innovazione contemporanea. Il suo approccio si concentra su ingredienti .
