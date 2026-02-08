Alzati e cammina: i nuovi furbetti della pensione di invalidità stanno facendo discutere. Alcuni cittadini approfittano delle falle nel sistema e ottengono la pensione di invalidità senza averne realmente diritto. La Guardia di Finanza ha avviato controlli più serrati per smascherare queste frodi, che ormai sono all’ordine del giorno. Le autorità promettono di intervenire per fermare chi cerca di ingannare lo Stato e di tutelare chi ha davvero bisogno.

Certo, non sarà facile lambire i ruggenti anni rimembrati da Checco Zalone, che in una canzone sulla Prima repubblica maramaldeggiava: «Con un’unghia incarnita, eri un invalido tutta la vita.». A volte, non serviva nemmeno quella. Erano i tempi della mitologica famiglia di Arzano, vicino Napoli. Padre, moglie, figli, cugini, nuore, generi, zie, cognate e consuoceri: tutti invalidi. Per non parlare di Militello Rosmarino, prezioso borgo siciliano arroccato sui Nebrodi: si contavano mille e duecento maggiorenni e cinquecento pensionati inabili. Monchi, tisici, cardiopatici, orbi, sciancati. E due zoppi che giocavano nella squadra di calcio locale. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'Inps ha precisato che pensione di inabilità e pensione di invalidità civile sono prestazioni distinte, soggette a normative diverse.

