La replica dell’Inps | Pensione e invalidità regole differenti

L’Inps ha precisato che pensione di inabilità e pensione di invalidità civile sono prestazioni distinte, soggette a normative diverse. Le valutazioni per entrambe le prestazioni non sempre coincidono, poiché i criteri e le procedure di riconoscimento differiscono. È importante comprendere queste differenze per orientarsi correttamente nell’accesso alle rispettive prestazioni e conoscere i requisiti richiesti.

"Le due prestazioni riconosciute dall’ Inps, vale a dire pensione di inabilità e pensione di invalidità civile, sono regolamentate da normative differenti e le valutazioni effettuate non necessariamente coincidono". La direzione provinciale di Macerata dell’Inps replica così al 59enne Rodolfo Vicenzino (foto). L’uomo, che vive nell’area Sae Costafiore di Muccia, aveva raccontato la propria esperienza: il centro medico legale Inps di Macerata gli aveva riconosciuto un’invalidità civile al 100%, con decorrenza dal 18 settembre. Ma l’agenzia di Camerino, a ottobre, aveva rigettato la domanda, nonostante Vicenzino stia affrontando tre tumori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La replica dell’Inps: "Pensione e invalidità, regole differenti" Leggi anche: Si finge cieco per 20 anni e prende la pensione di invalidità, incastrato mentre conta i soldi al bancomat Leggi anche: FInto cieco incassa la pensione di invalidità per 20 anni: coppia di Castellammare finisce in carcere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mattia Palazzi. . Ieri sera in consiglio comunale e’ stato un dibattito tosto, bello, rispettoso come deve essere, ma tosto. Qui una parte della mia replica alle opposizioni di centro destra, ostinatamente ancorata al no a tutto, confondendo a mio parere l’opposizio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.