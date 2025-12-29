Tragedia in Alto Adige | escursionista travolto da valanga in Valle Aurina muore davanti alla moglie

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 dicembre, si è verificato un grave incidente in Valle Aurina, Alto Adige. Un escursionista è stato travolto da una valanga lungo il sentiero Arthur Hardegen, risultando vittima dell'incidente. L'uomo, che si trovava insieme alla moglie, ha perso la vita sul posto. La notizia sottolinea la pericolosità delle condizioni invernali e l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le escursioni in montagna.

Il tragico incidente alle 17 di oggi, lunedì 29 dicembre, lungo il sentiero Arthur Hardegen a circa 2.500 metri di quota di cima Riesernock in valle Aurina. La donna è stata solo sfiorata: è sotto choc. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di finanza con l'elicottero Pelikan 2, i carabinieri e i vigili del fuoco

