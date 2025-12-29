Tragedia in Alto Adige morto un escursionista travolto da una valanga

Nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre, in Valle Aurina, Alto Adige, si è verificato un incidente causato da una valanga che ha travolto un escursionista, provocandone la morte. L’evento ha avuto luogo in una zona nota per le attività invernali, evidenziando i rischi legati alle condizioni di neve e ghiaccio in alta quota. Le autorità stanno effettuando le operazioni di soccorso e indagini per chiarire l’accaduto.

Tragedia nel pomeriggio di oggi - lunedì 29 dicembre - in Valle Aurina (Bolzano, Trentino-Alto Adige), si è infatti staccata una valanga che ha travolto un uomo, non lasciandogli scampo. L'escursionista si trovava insieme alla moglie, che è fortunatamente rimasta illesa. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per evitare i dramma. Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato intorno alle 17.00. La coppia si trovava sul Riesernock, a 2.500 metri di quota, e stava rientrando a valle quando si è verificato il distacco nevoso. La valanga ha travolto completamente l'uomo, trascinandolo per circa 300 metri.

