Almanacco | Lunedì 1° dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 1º dicembre o primo dicembre è il 335º giorno del calendario gregoriano (il 336º negli anni bisestili). Mancano 30 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'Agerico di Verdun, vescovo.Aforisma di DicembreDicembre piglia e non rendeISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
