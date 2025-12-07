Il Palermo cala il tris a Empoli e sfata un tabù che durava dalla stagione 20062007, quando il 12 febbraio 2006, i rosanero vinsero 1-0 con un gol di Andrea Barzagli. Oggi, invece, i ragazzi di Inzaghi, alla quindicesima giornata del campionato di Serie B, hanno superato in trasferta la formazione guidata dall’ex Dionisi con un netto 3-1, mostrando cinismo e concretezza. Decisiva la prestazione monstre del centravanti Pohjanpalo, autore di una doppietta e del sesto gol nelle ultime tre gare. Nonostante le sofferenze nella ripresa, il Palermo ha trovato i guizzi giusti per portare a casa tre punti fondamentali in ottica continuità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Palermo spietato al Castellani: il triplo colpo di Inzaghi punisce Dionisi e vola in classifica