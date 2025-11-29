L' alluvione devastò la provinciale | cantiere da oltre 3 milioni di euro lavori al via
Lunedì 1° dicembre partirà il cantiere relativo ai lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della provinciale 68 "Voltre", strada provinciale che attraversa i Comuni di Civitella di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l'alluvione.
