L' alluvione devastò la provinciale | cantiere da oltre 3 milioni di euro lavori al via

Forlitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 1° dicembre partirà il cantiere relativo ai lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della provinciale 68 “Voltre”, strada provinciale che attraversa i Comuni di Civitella di Romagna, Sarsina e Mercato Saraceno, interessata da movimenti franosi e cedimenti durante l’alluvione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

alluvione devast242 provinciale cantiereRicostruzione, visita al cantiere sulla strada di Puianello - Si è svolta ieri nei cantieri in provincia di Modena recentemente avviati per la ricostruzione post alluvione del maggio 2023 (che colpì duramente la Romagna ma fece danni anche qui) la visita istituz ... Segnala msn.com

Alluvione, cantiere al traguardo. Ultimati i lavori sulla provinciale - Si sono conclusi nel territorio del comune di Monghidoro, in località Cà di Pallerino e Cà di Briscandoli, i lavori stradali sulla provinciale 60 “San Benedetto Val di ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Alluvione 2024, via libera ad altri 500 cantieri - Quasi 500 cantieri per 119 milioni di euro contro i danni dell'alluvione di settembre e ottobre 2024: la Regione Emilia- Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Devast242 Provinciale Cantiere