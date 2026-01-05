Maltempo | neve nell’Alto Mugello Pericolo ghiaccio al Passo del Giogo Allerta fino a stasera

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, si sono verificati apporti di neve nell’Alto Mugello, con rischio di ghiaccio al Passo del Giogo. L’allerta rimane in vigore fino a questa sera, richiedendo attenzione alla circolazione e alle condizioni meteo nella zona. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Maltempo, neve in Alto Mugello fino a quote collinari - Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello, e al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 cm, mentre il calo ...

Maltempo Sicilia: arriva il freddo artico e la neve a quote collinari - Allerta Meteo per maltempo in Sicilia: arriva il freddo artico, neve a quote collinari. quotidianodiragusa.it

Maltempo e temperature giù, Befana con freddo e neve a bassa quota: ecco dove x.com

Maltempo, allerta gialla per neve su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di domenica fi - facebook.com facebook

