Maltempo | neve nell’Alto Mugello Pericolo ghiaccio al Passo del Giogo Allerta fino a stasera

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, si sono verificati apporti di neve nell’Alto Mugello, con rischio di ghiaccio al Passo del Giogo. L’allerta rimane in vigore fino a questa sera, richiedendo attenzione alla circolazione e alle condizioni meteo nella zona. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.

La Sala di Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Firenze avverte che nel corso della notte, fra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

