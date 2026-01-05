Maltempo | neve nell’Alto Mugello Pericolo ghiaccio al Passo del Giogo Allerta fino a stasera
La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, si sono verificati apporti di neve nell’Alto Mugello, con rischio di ghiaccio al Passo del Giogo. L’allerta rimane in vigore fino a questa sera, richiedendo attenzione alla circolazione e alle condizioni meteo nella zona. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.
La Sala di Protezione Civile della Citta' Metropolitana di Firenze avverte che nel corso della notte, fra domenica 4 e lunedì 5 gennaio 2026, la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Maltempo in Toscana: neve in Casentino, Alto Mugello, Pratomagno. E anche a quote basse
Leggi anche: Maltempo, neve, freddo e temporali dal Nord al Sud Italia, allerta gialla in 12 regioni, temperature sottozero in Trentino Alto Adige
“L’ADIGE.IT” * ATTUALITÀ: «MALTEMPO, NEVE IN ALTO MUGELLO FINO A QUOTE COLLINARI» - È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”. agenziagiornalisticaopinione.it
Maltempo, neve in Alto Mugello fino a quote collinari - Nel corso della notte la neve ha imbiancato i rilievi appenninici fino a quota collinare nei comuni dell'Alto Mugello, e al momento si registrano accumuli generalmente inferiori a 5 cm, mentre il calo ... msn.com
Maltempo Sicilia: arriva il freddo artico e la neve a quote collinari - Allerta Meteo per maltempo in Sicilia: arriva il freddo artico, neve a quote collinari. quotidianodiragusa.it
Maltempo e temperature giù, Befana con freddo e neve a bassa quota: ecco dove x.com
Maltempo, allerta gialla per neve su Alto Mugello, Casentino e Valtiberina Emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale un codice giallo per neve che interesserà le zone appenniniche settentrionali e orientali, valido dalle ore 20 di domenica fi - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.