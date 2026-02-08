Il teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha fatto da sfondo alla presentazione del libro

Il teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione del libro "Alla scoperta di Terricciola", alla presenza del sindaco Matteo Arcenni, dell’editore Patrizia Pacini, dell’autrice Chiara Cini, dell’illustratore Massimo Bernacchi e di Paola Angiolini, responsabile marketing e prodotti bancari della Cassa di Risparmio di Volterra. Il volume è uno strumento educativo e culturale pensato per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la comunità. A dicembre, in occasione del Natale, i bambini delle scuole elementari e medie del territorio avevano ricevuto il libro come dono dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta di Terricciola con un libro: "È una storia che parla di radici e futuro"

