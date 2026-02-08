Alla scoperta di Terricciola con un libro | È una storia che parla di radici e futuro
Il teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha fatto da sfondo alla presentazione del libro
Il teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione del libro "Alla scoperta di Terricciola", alla presenza del sindaco Matteo Arcenni, dell’editore Patrizia Pacini, dell’autrice Chiara Cini, dell’illustratore Massimo Bernacchi e di Paola Angiolini, responsabile marketing e prodotti bancari della Cassa di Risparmio di Volterra. Il volume è uno strumento educativo e culturale pensato per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la comunità. A dicembre, in occasione del Natale, i bambini delle scuole elementari e medie del territorio avevano ricevuto il libro come dono dall’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Terricciola Presentazione
Eccellenze di Terni, il giovane Alessio Hoxha alla Wiener Staatsoper: “Una storia che parla di talento, impegno e sacrificio”
Eccellenze di Terni: il giovane Alessio Hoxha, allievo della Proscenium – Centro Formazione Danza, ha conquistato la Wiener Staatsoper, entrando nel 7° corso della prestigiosa Ballettakademie.
Il cinema nelle scuole. Tra storia e innovazione è nato "Radici di futuro"
Ultime notizie su Terricciola Presentazione
Argomenti discussi: Alla scoperta di Terricciola con un libro: È una storia che parla di radici e futuro; Cultura, presentato il libro 'Alla scoperta di Terricciola'; Terricciola, il paese che investe sull’istruzione e sull’ambiente: via al progetto Green e Blue School – Come funziona; Carnevale 2026, tutti gli eventi a Pisa e provincia.
Alla scoperta di Terricciola con un libro: È una storia che parla di radici e futuroIl teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione del libro Alla scoperta di Terricciola, alla presenza del sindaco Matteo Arcenni, dell’editore Patrizia Pacini, dell’autrice ... lanazione.it
Cultura, presentato il libro 'Alla scoperta di Terricciola'Nella mattinata di venerdì 6 febbraio il Teatro DiVino-Tommaso Gherardi del Testa ha ospitato la presentazione ufficiale del libro Alla scoperta di ... gonews.it
Il Comune di Terricciola celebra il Giorno del ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. Protagonista dell’iniziativa sarà Giacomo “Santiago” De Finis - esule i facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.