Il cinema nelle scuole Tra storia e innovazione è nato Radici di futuro

Un riconoscimento nazionale che accende i riflettori su Cortona e sulla Valdichiana, confermando il ruolo della scuola come motore culturale e sociale del territorio. È stato appena presentato nella Sala del Consiglio comunale, " Radici di futuro ", il progetto cinematografico e didattico promosso dall’ Istituto di Istruzione Superiore "Angelo Vegni" delle Capezzine, classificatosi al secondo posto in Italia nella graduatoria del bando " Visioni Fuori Luogo " del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura. Un risultato di assoluto rilievo che vale oltre 50 mila euro di finanziamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

