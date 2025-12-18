Eccellenze di Terni il giovane Alessio Hoxha alla Wiener Staatsoper | Una storia che parla di talento impegno e sacrificio

Eccellenze di Terni: il giovane Alessio Hoxha, allievo della Proscenium – Centro Formazione Danza, ha conquistato la Wiener Staatsoper, entrando nel 7° corso della prestigiosa Ballettakademie. Un traguardo che testimonia talento, impegno e sacrificio, e che rappresenta una straordinaria opportunità per un talento così giovane di affermarsi nel mondo della danza internazionale.

