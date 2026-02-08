Alla Carrara esposte 99 fotografie sbagliate

Alla Carrara sono in mostra 99 fotografie considerate sbagliate. Sono scatti realizzati dagli studenti del corso di fotografia di Andreoni, che li hanno usati per provare a sperimentare nuovi modi di vedere e esprimersi. La mostra mette in luce le immagini che, pur non rispettando le regole tradizionali, raccontano comunque qualcosa di interessante e originale.

FESTIVAL TONO. Gli scatti degli studenti del corso di fotografia di Andreoni «per sperimentare nuove visioni e linguaggi». Un primo piano che deforma i lineamenti di un volto, un'immagine parziale di un cane sdraiato a terra, istantanee sfuocate di treni in corsa, di persone in movimento, di pavimenti di pietra. Sono solo alcuni degli scatti che compongono «99 fotografie sbagliate», uno degli eventi in programma all'interno del Festival «Tono – Interscape 2026». È stata inaugurata nei giorni scorsi nella succursale dell'Accademia di Belle Arti «G. Carrara», in via Suardi 6, la mostra allestita con i lavori degli studenti della prima classe del corso di fotografia tenuto da Luca Andreoni.

